https://news.day.az/sport/1300131.html Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду
Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду
20 декабря мадридский "Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:1. Один из мячей забил форвард "королевского клуба" Карим Бензема, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Француз отличился в 29-й раз в Ла Лиге за период, когда "сливочных" возглавляет Зинедин Зидан. По данному показателю он вышел на первое место, обойдя португальца Криштиану Роналду, который отличился при Зидане 28 раз в Примере.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 29 очков.
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