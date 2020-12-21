Игрок «Реала» Бензема побил достижение Роналду

20 декабря мадридский "Реал" обыграл "Эйбар" со счетом 3:1. Один из мячей забил форвард "королевского клуба" Карим Бензема, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Француз отличился в 29-й раз в Ла Лиге за период, когда "сливочных" возглавляет Зинедин Зидан. По данному показателю он вышел на первое место, обойдя португальца Криштиану Роналду, который отличился при Зидане 28 раз в Примере.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" занимает второе место, набрав 29 очков.