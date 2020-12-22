Стало известно, когда болельщики смогут вернуться на стадионы Италии

Президент итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина сообщил, когда болельщики смогут вернуться на стадионы матчей серии А, передает Day.Az.

"Этот сезон чемпионата Италии весьма захватывающий, мы стали свидетелями некоторых сюрпризов. Однако фанаты - главные лица футбола, а их нет. Без них матчи не будут цельными.

Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы фанаты вернулись на стадионы.

Надеюсь, что это произойдет в январе, но не все зависит от нас", - сказал Гравина в эфире Radio Rai.