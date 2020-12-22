Мать Роналдиньо оказалась в реанимации из-за COVID-19

Экс-футболист сборной Бразилии, бывший полузащитник "Барселоны" Роналдиньо рассказал, что его мать попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Дорогие друзья, моя мама заразилась коронавирусом, мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии. Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и любовь. Держись, мама", - написал 40-летний спортсмен в Twitter.

Ранее Роналдиньо сам переболел коронавирусом. О том, что у него выявлен COVID-19, стало известно 25 октября. По словам футболиста, болезнь протекала бессимптомно.