https://news.day.az/sport/1300567.html Мать Роналдиньо оказалась в реанимации из-за COVID-19
Мать Роналдиньо оказалась в реанимации из-за COVID-19
Экс-футболист сборной Бразилии, бывший полузащитник "Барселоны" Роналдиньо рассказал, что его мать попала в реанимацию из-за коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Дорогие друзья, моя мама заразилась коронавирусом, мы боремся за ее скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии. Я заранее благодарю вас за ваши молитвы, положительную энергию и любовь. Держись, мама", - написал 40-летний спортсмен в Twitter.
Ранее Роналдиньо сам переболел коронавирусом. О том, что у него выявлен COVID-19, стало известно 25 октября. По словам футболиста, болезнь протекала бессимптомно.
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