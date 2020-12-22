Макгрегор назвал прибыль UFC от своего поединка

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter назвал прибыль Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) от своего поединка с американцем Дональдом Серроне в 2020 году, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен опубликовал скан документа от промоушена, в котором говорится, что турнир UFC 246 продал 1 миллион 353,4 тысячи платных трансляций (pay-per-view), что является рекордным показателем онлайн-посещаемости боев в 2020 году. "Невероятно! Для меня было большой честью обеспечить самый высокий PPV года в UFC", - написал Макгрегор.

В сентябре Forbes подсчитал доход Макгрегора за год. За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов. Большую часть суммы Макгрегор получил за бой против Серроне.

Поединок между спортсменами прошел в январе 2020 года. Тогда ирландец нокаутировал соперника на 40-й секунде боя. В июне он заявил об уходе из смешанных единоборств. До этого спортсмен дважды завершал карьеру, но оба раза менял решение. Ирландец - бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.