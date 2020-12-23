UFC планирует провести в январе три турнира. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт. При этом все турниры пройдут с короткими промежутками - 16-го, 20-го и 23-го января на Бойцовском острове в Абу-Даби, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что 16 января главным событием вечера станет бой Макса Холлоуэя и Келвина Каттара. 20-го ожидается встреча Леона Эдвардса и Хамзата Чимаева, а турнир 23-го января возглавят Конор Макгрегор и Дастин Порье.