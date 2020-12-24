Сердце Марадоны оказалось в два раза больше нормы

Согласно данным вскрытия, вес сердца легендарного футболиста Диего Марадоны составил 503 грамма - это почти в два раза больше нормы.

Кроме того, посмертное обследование показало, что у Марадоны был цирроз печени и хроническое заболевание почек.

Марадона перед смертью не принимал каких-либо лекарств для работы сердца, сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал TN.

Однако же в организме легендарного футболиста обнаружили антидепрессант, нейролептик и противоэпилептическое средство. Эксперты подтвердили, что некоторые из выявленных психотропных препаратов вызывают аритмию сердца.

Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет. По данным СМИ, причиной его ухода стала острая сердечная недостаточность, также сообщалось об отеке легких. Его прах предали земле на кладбище Белла-Виста в предместье Буэнос-Айреса.

Церемония прощания с футболистом была омрачена массовыми беспорядками, вызванными внезапным ее прекращением. Ряд фанатов Марадоны пытались прорваться к телу спортсмена через полицейские кордоны, между поклонниками футболиста и полицейскими произошли столкновения. В ход шли кулаки и все, что находилось под рукой.