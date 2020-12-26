https://news.day.az/sport/1301772.html Конор Макгрегор станет отцом в третий раз
Конор Макгрегор станет отцом в третий раз
Боец UFC Конор Макгрегор похвастался перед подписчиками новостью - скоро он в третий раз станет отцом.
В подписи к семейной фотографии в Instagram он сообщил, что впереди его ждет большой год и сопроводил подпись эмодзи, изображающим младенца, передает Day.Az.
Кроме того на скорое рождение ребенка указывает и тот факт, что супруга Макгрегора держала на фотографии снимок УЗИ.
Макгрегор также поздравил своих поклонников с Рождеством.
"Счастливого Рождества всем вам - от моей семьи к вашей!", - написал боец.
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