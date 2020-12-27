Молодежная сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В матче молодежного чемпионата мира - 2021 канадские хоккеисты разгромили сверстников из Германии со счетом 16:2. Во втором периоде канадская сборная забросила в ворота соперников семь шайб.

Таким образом, сборная обновила национальный рекорд - в 1999 году "кленовые листья" забросили пять шайб Казахстану (12:2).