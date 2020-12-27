https://news.day.az/sport/1301971.html Сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период
Сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период
Молодежная сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В матче молодежного чемпионата мира - 2021 канадские хоккеисты разгромили сверстников из Германии со счетом 16:2. Во втором периоде канадская сборная забросила в ворота соперников семь шайб.
Таким образом, сборная обновила национальный рекорд - в 1999 году "кленовые листья" забросили пять шайб Казахстану (12:2).
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