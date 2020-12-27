Фалькао может покинуть "Галатасарай" в зимнее трансферное окно

Колумбийский нападающий "Галатасарая" Радамель Фалькао может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Отмечается, что причиной такого решения стали финансовые трудности команды, возникшие в связи с коронавирусом. По контракту Фалькао получает 5 млн евро в год, что сильно обременяет бюджет клуба. Кроме того, в "Галатасарае" обеспокоены увеличением количества травм колумбийца.

В нынешнем сезоне Радамель в шести матчах турецкой Суперлиги забил 5 мячей. На групповом этапе Лиги Европы УЕФА 34-летний форвард сыграл в одном матче и не отметился результативными действиями.

Фалькао перешел в "Галатасарай" в сентябре 2019 года из "Монако" на правах свободного агента. В прошлом сезоне 34-летний форвард в 16 матчах чемпионата Турции забил 10 мячей.