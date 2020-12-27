Назван лучший болевой прием года в MMA

Редакция MMA Fighting назвала лучший болевой прием в 2020-м в смешанных единоборствах (MMA). Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты MMA Fighting считают, что главным приемом в уходящем году следует считать удушающий в исполнении американца Эй Джея Макки. Он добился эффектной победы над оппонентом Даррионом Коулдвеллом на турнире Bellator в ноябре.

Удушающий прием Макки озадачил фанатов. Некоторые даже предложили называть технику именем бойца.

25 декабря MMA Fighting назвал лучший нокаут 2020-го. Им стал решающий удар в исполнении Хоакина Бакли на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

23 декабря UFC представил номинантов на звание исполнителя лучшего болевого приема 2020-го. Среди них - россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Фото: USA TODAY Sports / Reuters