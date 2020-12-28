Месси признался, что иногда устает от славы

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси периодически устает от своей популярности. Комментарий футболиста приводит Gazeta.ru со ссылкой на испанскую газету Marca, передает Day.Az.

По словам 33-летнего футболиста, он иногда хотел бы, чтобы его не узнавали, особенно в те моменты, когда он проводит время с семьей и детьми. Месси отметил, что порой хочет насладиться обычными радостями без пристального внимания.

"Мне повезло испытать все то, через что я прошел. Но бывают моменты, когда мне хотелось бы оставаться неизвестным. Хотел бы получать удовольствие от похода на рынок, в кино или ресторан, особенно когда я с детьми", - сказал он.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду которой дебютировал в 2004 году. Он шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион и серебряный призер чемпионата мира.