Месут Озил может стать одноклубником Роналду

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил может сменить клуб.

32-летнего футболиста предложили "Ювентусу", который ранее был заинтересован в нем. Как пишет Tuttosport, представители Озила и "Юве" контактируют.

Не исключен вариант, что "Ювентус" возьмет Озила в аренду и будет выплачивать ему часть зарплаты, остальная часть останется за "Арсеналом". Турецкий агент футболиста работает в этом направлении, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Напомним, Озил был исключен из заявки "Арсенала" на Премьер-лигу и Лигу Европы на этот сезон. В январе он может быть внесен в них.

Срок контракта игрока с клубом истекает летом 2021 года, с пятницы он может вступать в переговоры с другими командами.