Криштиану Роналду признан лучшим игроком века по версии Globe Soccer

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века, по версии Globe Soccer.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах (23%). Экс-форвард "Барселоны" Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. В списке номинантов также были Роналду, Месси, Чиро Иммобиле ("Лацио"), Карим Бензема ("Реал"), ("Барселона"), Маркиньос ("Пари Сен-Жермен"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Серж Гнабри ("Бавария"). Лучшим тренером года стал главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, тренером века - наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.