https://news.day.az/sport/1302132.html Назван лучший клуб 2020 года
Назван лучший клуб 2020 года
Мюнхенская "Бавария" признана лучшим клубом 2020 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Twitter Globe Soccer Awards.
Напомним, что в 2020 году "Бавария" выиграла чемпионат, кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.
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