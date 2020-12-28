Назван лучший клуб 2020 года

Мюнхенская "Бавария" признана лучшим клубом 2020 года. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Twitter Globe Soccer Awards.

Напомним, что в 2020 году "Бавария" выиграла чемпионат, кубок и Суперкубок Германии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.