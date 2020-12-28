Дочь Марадоны рассказала о вскрытии тела отца
Джанинна Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, на своей странице в Twitter рассказала о вскрытии отца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что целью патологоанатомического исследования был поиск следов наркотических веществ и алкоголя в организме Марадоны.
По словам дочери футболиста, он выглядел очень опухшим перед смертью.
Она отмечает, что у отца был голос, как у робота.
"Все негодяи только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков, марихуаны и алкоголя", - написала Джанинна.
Отметим, что эксперты не нашли следов запрещенных веществ в организме аргентинца.
Диего Марадона умер 25 ноября в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.
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