Дочь Марадоны рассказала о вскрытии тела отца

Джанинна Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, на своей странице в Twitter рассказала о вскрытии отца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что целью патологоанатомического исследования был поиск следов наркотических веществ и алкоголя в организме Марадоны.

По словам дочери футболиста, он выглядел очень опухшим перед смертью.

Она отмечает, что у отца был голос, как у робота.

"Все негодяи только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков, марихуаны и алкоголя", - написала Джанинна.

Отметим, что эксперты не нашли следов запрещенных веществ в организме аргентинца.

Диего Марадона умер 25 ноября в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.