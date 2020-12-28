https://news.day.az/sport/1302267.html Макгрегор возобновил призывы к реваншу с Хабибом
Макгрегор возобновил призывы к реваншу с Хабибом
Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор возобновил призывы к реваншу с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В своем Twitter ирландец написал фразу: MeDanaAliGonnaGetcha. Вероятно, этот текст является отсылкой к предстоящей встрече президента UFC Даны Уайта с Хабибом.
Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина, ответил Конору, что ему никогда больше не стать чемпионом, потому что ирландца ждет армия 155/170, перечислив имена бойцов, доминирующих в легком и полусреднем весах.
"Пришло время принимать решения", - ответил Макгрегор.
Стоит отметить, что позднее все публикации были удалены.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре