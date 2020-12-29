В Манчестер Сити зафиксирована вспышка коронавируса

Поединок 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити - Эвертон был отменен из-за вспышки коронавируса в составе "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По информации The Athletic, три футболиста Сити сдали положительные тесты в воскресенье. До этого была информация о том, что Габриэл Жезус, Кайл Уокер и два сотрудника клуба заразились коронавирусом. Таким образом, в клубе зафиксировано семь случаев заражения за четыре дня.

Отмечается, что у всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, они могут проводить индивидуальные тренировки по разрешению клуба.

Кроме того, если кто-то из игроков или сотрудников Ман Сити сдаст положительные тесты в ближайшее время, то команда не сможет вернуться к тренировкам. Таким образом, поединок против Челси в АПЛ, который запланирован на 3 января, и полуфинал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед, 6 января, будут отменены.