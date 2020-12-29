Месси и Суарес могут воссоединиться в клубе Бекхэма

33-летний аргентинский капитан "Барселоны" Лионель Месси и форвард мадридского "Атлетико" Луис Суарес могут вновь продолжить карьеру в одном клубе, информирует Goal со ссылкой на Catalunya Radio, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

Они имеют шансы воссоединиться в MLS "Интер Майами", одним из владельцев которого является известный экс-футболист сборной Англии, "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм. Однако произойти это может не раньше лета 2022 года.

В текущем сезоне Месси провел за "Барселону" 18 встреч на всех турнирах, на которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Суарес в сезоне-2020/2021 отыграл 14 матчей за мадридский "Атлетико". На счету 33-летнего уругвайского форварда семь забитых мячей и одна голевая передача. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Напомним, что оба игрока выступали за "Барселону" с 2014-го по 2020 год.