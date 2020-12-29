Федерация гимнастики Азербайджана подвела итоги 2020 года

2020 год запомнился неожиданными событиями как для всего мира, так и для нашей страны. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечено в сообщении на сайте Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

Активная деятельность Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) вновь была высоко оценена со стороны Международной федерации гимнастики (FIG). По итогам 2019 года Федерация гимнастики Азербайджана заняла первое место в списке "Награждаемых федераций", определяемом FIG. Напомним, что 2014, 2015 и 2016 годах AGF входила в 10-ку самых сильных федераций и три раза занимала первое место в данном списке (в 2017, 2018, 2019 годах).

Хотя уходящий 2020 год обещал быть богатым на мероприятия в сфере гимнастики, к сожалению, в связи с пандемией коронавируса, охватившей весь мир, многие соревнования были отменены или перенесены. Так, даже Олимпийские игры, которые вся мировая общественность ждала с нетерпением, были перенесены на следующий год.

Пандемия затронула и деятельность Федерации гимнастики Азербайджана. Среди мероприятий, которые должна была организовать Федерация отменено одно международное соревнование, отложены три соревнования, включая чемпионат мира, два чемпионата Европы перенесены из Азербайджана в другую страну.

Несмотря на все это, в начале текущего года в здании Национальной арены гимнастики было организовано три соревнования. В Баку прошел Кубок мира по прыжкам на батуте, который носил квалификационный характер перед Олимпийскими играми. Затем в Национальной арене гимнастики был организован Первый международный турнир по мужской спортивной гимнастике "AGF Junior Trophy". Азербайджанские гимнасты на данном турнире завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль.

После этих соревнований в стране был организован Кубок мира по спортивной гимнастке, носящий лицензионный характер на Олимпийские игры. Однако в связи с мерами, предпринимаемыми в Азербайджане в связи с предотвращением распространения коронавируса, финалы Кубка мира по спортивной гимнастике были отменены. Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова завоевала бронзовую медаль на этих соревнованиях, где баллы, набранные спортсменами в квалификационном этапе, были засчитаны как итоговые.

Самым успешным событием для азербайджанских гимнасток в 2020 году стало участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике в Украине. На соревновании азербайджанские грации завоевали тройной успех. Так, команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Марьям Сафаровой, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан завоевали "серебро" в многоборье. Эта награда стала первой медалью в истории художественной гимнастики Азербайджана, завоёванной групповой командой в многоборье.

Очередной наградой на чемпионате стала бронзовая медаль групповой команды за упражнение с 3 обручами и 2 парами булав. Еще одна медаль была завоевана азербайджанскими грациями в командном зачете. По сумме баллов, набранных групповой командой и юниорками (Нармин Байрамова, Алина Гезалова, Илона Зейналова и Лейли Агазаде) в этой категории азербайджанские грации завоевали бронзовую медаль.

Также внимание болельщиков, экспертов по гимнастике и мировых СМИ привлекли костюмы азербайджанских граций, которые широко обсуждались в социальных сетях.

С марта месяца в Азербайджане, как и в других странах мира, был объявлен режим карантина. В этот период, наряду с проведением ряда массовых мероприятий, были запрещены спортивные соревнования, в том числе тренировки в спортзалах. Однако, несмотря на это, в период карантина чтобы поддержать здоровье, укрепить иммунитет и сохранить хорошее самочувствие населению было рекомендовано заниматься спортом и быть физически активными. С учетом этого Федерация гимнастики Азербайджана реализовала ряд проектов. Для того, чтобы люди могли комфортно заниматься спортом у себя дома, профессиональные тренера ежедневно проводили утреннюю гимнастику. Для общей доступности эти занятия были представлены на страницах Федерации гимнастики Азербайджана в социальных сетях. Кроме того, утренняя гимнастика была представлена ​​широкой общественности на отечественном телеканале.

Федерация гимнастики Азербайджана также снимала и делилась в социальных сетях просветительскими видеороликами, помогающими населению правильно выполнять гимнастические упражнения и оставаться здоровыми.

Несмотря на то, что в карантин спортивные залы были закрыты, азербайджанские гимнасты продолжили тренировки дома. Тренеры и хореографы, которые работали со спортсменами, регулярно наблюдали за их тренировками, давая рекомендации, как поддерживать свою физическую форму во время тренировок дома. Азербайджанские гимнасты также принимали участие в онлайн-соревнованиях, где были в числе призеров.

Во время домашних обучающий онлайн-тренировок, представители гимнастических дисциплин принимали участие в ряде интересных и увлекательных онлайн-соревнований и челленджах, а также выступили с творческими инициативами.

В дни карантина были организованы онлайн мастер-классы для иностранных гимнасток. Такие онлайн-тренировки проводили тренеры и хореографы, а также спортсменки нашей сборной по художественной гимнастике. В этих мастер-классах приняли участие представители Польши, Словакии, Латвии, Индии, Египта, Бразилии, Черногории, Мексики, Аргентины, Филиппин и других стран.

В этот период также прошло первое совместное онлайн-соревнование сборных Азербайджана и Израиля по художественной гимнастике. В соревновании под названием "Battle" участвовали команды из двух стран, получившие лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020. Цель соревнования заключалась в том, чтобы создать у гимнасток соревновательный дух и поспособствовать их совместному интересному времяпровождению.

В текущем году, как и всегда, Федерация гимнастики Азербайджана уделила внимание повышению квалификации тренеров и судей. Так, в начале года были организованы курсы местных судей и тренеров. Помимо этого, судьи Азербайджана по TeamGym повысили свои европейские судейские категории. Представители Азербайджана Инара Исрафилбекова и Акиф Кяримли, участвовавшие в конце июля в онлайн-судейских экзаменах по этому виду гимнастики, повысили свои категории и получили 3-ю степень судейства.

Также в 2020 году AGF впервые был организован вебинар информационного характера по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех". Вебинар вызвал большой интерес у специалистов и желающих познакомиться с данным видом гимнастики, на участие в нем зарегистрировалось 84 человека. Среди участников вебинара были представители практически всех городов и регионов Азербайджана - это Гах, Загатала, Балакен, Гусар, Ширван, Гянджа, Лянкяран, Мингячевир, Нахчыван и другие.

Несмотря на некоторые ограничения и проблемы в текущем году были применены инновации и приобретены новые навыки. Впереди нас ждет новый год, богатый важными событиями в гимнастической сфере.