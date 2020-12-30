https://news.day.az/sport/1302784.html Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года
Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучшего мужчину-спортсмена 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сайт организации.
Первое место занял игрок мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который в этом году стал чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.
Второе место занял пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку теннисист Рафаэль Надаль.
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