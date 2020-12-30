Роберт Левандовски признан лучшим спортсменом 2020 года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучшего мужчину-спортсмена 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает сайт организации.

Первое место занял игрок мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, который в этом году стал чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов.

Второе место занял пилот "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Замкнул тройку теннисист Рафаэль Надаль.