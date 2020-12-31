Теймур Раджабов вышел в полуфинал Тура чемпионов

На онлайн-турнире "Airthing Masters" c участием азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова сегодня прошли ответные матчи четвертьфиналов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, наш гроссмейстер пробился в плей-офф, показав пятый результат на предварительном раунде. В поединке на выбывание он встречался с Яном Непомнящим (Россия).

Первый матч плей-офф, состоявшийся накануне, завершился вничью - 2:2. Ответный поединок также не выявил победителя (2:2), равно как и блиц. В "армагеддоне" Теймур остоял ничью черными и вышел в полуфинал, где сыграет с Даниилом Дубовым.

Ответный четвертьфинал "Airthing Masters":

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Ян Непомнящий (Россия) 2:2, в блиц 1,5:1,5 (счет по партиям: 1:0, 0,5:0,5, 0,5:0,5, 0:1; в блиц 0:1, 1:0, 0,5:0,5)

Пары других четвертьфиналистов:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Даниил Дубов (Россия) 0,5:2,5 (счет первого матча 2:2)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Уэсли Со (США) (3:1)

Хикару Накамура (США) - Левон Аронян (Армения) 0:2 (1,5:2,5)