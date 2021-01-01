https://news.day.az/sport/1303307.html 25-летняя футболистка назвалась дочерью Марадоны
25-летняя футболистка назвалась дочерью Марадоны
25-летняя футболистка Евгения Лапровиттола заявила, что она дочь Марадоны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что спортсменка уже подала в суд, чтобы доказать факт отцовства.
В середине декабря аргентинский суд постановил не предавать тело игрока кремации, чтобы в будущем можно было установить факты отцовства.
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