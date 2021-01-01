МОК представил пиктограммы видов спорта на Олимпийских играх 2022 года

Международный олимпийский комитет (МОК) представил пиктограммы видов спорта, которые включены в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает пресс-служба МОК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Дизайн пиктограмм основан на традиционной художественной форме гравировки печатей. Каждый вид спорта изображен на пиктограмме с помощью уникальных штрихов, напоминающих китайские печати времен династий Цинь и Хань.

"Пиктограммы отражают как динамику видов спорта, так и богатую культуру Китая, - говорится в сообщении. - Резкий контраст между красным фоном и белыми штрихами также подчеркивает изящество и динамизм зимних видов спорта и добавляет праздничную атмосферу Играм, которые будут перекликаться с китайским лунным новым годом в 2022 году".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.