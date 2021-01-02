Три футболиста "Бетиса" подхватили коронавирус

Испанский "Бетис" лишился на две недели трех игроков основного состава. У футболистов выявлен коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Во время последнего тестирования положительный анализ на COVID-19 сдали Хоакин Родригес, Мартин Монтойя и Андрес Гуардадо. Заболевание проходит бессимптомно, но игрокам предстоит режим самоизоляции.

Все три игрока выбыли из строя на две недели. Футболисты не смогут помочь "Бетису" в дерби с "Севильей", запланированной на второе января.