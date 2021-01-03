Назван лучший футбольный вратарь всех времен

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон был признан лучшим вратарем всех времен по версии итальянского спортивного издания La Gazzetta dello Sport.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, второе место в голосовании за звание лучшего вратаря всех времен занял легендарный советский вратарь Лев Яшин.

На третьем месте расположился бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф.