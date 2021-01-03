https://news.day.az/sport/1303674.html «Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ - ВИДЕО
«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ - ВИДЕО
Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Лидс Юнайтед" в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась со счетом 3.0.
В составе "Тоттенхэм Хотспур" забитыми мячами отметились Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Тоби Алдервейрелд.
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