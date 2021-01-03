«Тоттенхэм» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" обыграл "Лидс Юнайтед" в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась со счетом 3.0.

В составе "Тоттенхэм Хотспур" забитыми мячами отметились Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Тоби Алдервейрелд.