Чемпион НБА скончался на 71-м году жизни

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 1974 года в составе "Бостон Селтикс" Пол Уэстфал скончался в возрасте 70 лет. В 2020 году у экс-игрока и тренера клубов НБА был диагностирован рак мозга, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О кончине Уэстфала было сообщено в официальном Twitter-аккаунте "Бостона". "Мы опечалены новостью о смерти бывшего игрока "Селтикс" и чемпиона НБА Пола Уэстфала. Сейчас все наши мысли о его семье".

Помимо "Селтикс" Уэстфал выступал за "Финикс Санз", "Сиэтл Суперсоникз" и "Нью-Йорк Никс". После завершения карьеры он тренировал те же "Санз" и "Суперсоникз", а также "Сакраменто Кингз". В качестве игрока он пять раз участвовал в Матче всех звезд, а в качестве тренера - дважды.

В 2019 году Уэстфал был введен в Зал славы НБА.