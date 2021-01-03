Россиянки оштрафованы за нарушение масочного режима на "Тур де Ски"
Национальная сборная России по лыжным гонкам оштрафована за нарушение масочного режима во время проведения этапа многодневки "Тур де Ски". Представители российской команды были замечены без масок после гонки в швейцарском Фаль Мюстайре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Без защитных масок были замечены российские лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева. Как сообщает шведское издание Expressen, сумма штрафа составила порядка 230 евро.
Изначально в качестве наказания за неношение маски грозило снятие с этапа "Тур де Ски", однако в Международной федерации лыжного спорта эту информацию не подтвердили. "Нет, они не будут отстранены от участия в гонках за то, что не носят маски, - цитирует ТАСС заявление FIS. - Однако спортсменам и всем причастным к соревнованиям лицам настоятельно рекомендуется их носить".
Аналогичному штрафу также подверглись и лыжные команды Швеции и Франции.
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