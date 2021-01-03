https://news.day.az/sport/1303824.html Теймур Раджабов не смог сдержать слез после победы над Ароняном - ВИДЕО
Теймур Раджабов не смог сдержать слез после победы над Ароняном - ВИДЕО
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов не сдержал слез после победы над армянским Левоном Ароняном в финале онлайн-турнира Champions Chess Tour онлайн-турнира по быстрым шахматам Airthings Masters.
Как сообщает Day.Az, 33-летний гроссмейстер в первом матче финала выиграл с общим счетом 2,5:1,5. А в ответной встрече также переиграл соперника - 2:1.
Таким образом, Раджабов выиграл турнир и получил приз в размере 60 тысяч долларов США.
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