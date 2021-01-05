https://news.day.az/sport/1304068.html Два представителя футбольной "Барселоны" заразились коронавирусом
Два представителя футбольной "Барселоны" заразились коронавирусом
Тесты на коронавирус двух представителей первой команды испанского футбольного клуба "Барселона" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
О состоянии зараженных не сообщается. Тренировка футболистов "Барселоны", запланированная на утро 5 января, отменена. В это время представители клуба будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.
"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. Ближайший матч команды против "Атлетика" из Бильбао запланирован на 6 января.
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