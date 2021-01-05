Два представителя футбольной "Барселоны" заразились коронавирусом

Тесты на коронавирус двух представителей первой команды испанского футбольного клуба "Барселона" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О состоянии зараженных не сообщается. Тренировка футболистов "Барселоны", запланированная на утро 5 января, отменена. В это время представители клуба будут проходить дополнительное тестирование на коронавирус.

"Барселона" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 28 очков. Ближайший матч команды против "Атлетика" из Бильбао запланирован на 6 января.