Защитник Ювентуса сдал позитивный тест на коронавирус

Бразильский защитник Ювентуса Алекс Сандро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт туринской команды, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как и положено согласно медицинскому протоколу, защитник отправился на самоизоляцию.

Алекс Сандро в текущем сезоне провел десять поединков в футболке Ювентуса, отметившись результативной передачей. Стоит отметить, что накануне защитник вышел в стартовом составе в матче против Удинезе и провел на поле 83 минуты.