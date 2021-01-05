https://news.day.az/sport/1304110.html Защитник Ювентуса сдал позитивный тест на коронавирус
Защитник Ювентуса сдал позитивный тест на коронавирус
Бразильский защитник Ювентуса Алекс Сандро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт туринской команды, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Как и положено согласно медицинскому протоколу, защитник отправился на самоизоляцию.
Алекс Сандро в текущем сезоне провел десять поединков в футболке Ювентуса, отметившись результативной передачей. Стоит отметить, что накануне защитник вышел в стартовом составе в матче против Удинезе и провел на поле 83 минуты.
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