"Ювентус" может не сыграть с "Миланом" из-за вспышки коронавируса

Руководство туринского "Ювентуса" приняло решение отложить вылет команды в Милан на игру 16-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча должна состояться 6 января. Однако из-за вспышки коронавируса матч может быть отложен, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как сообщает Football Italia, изначально "Ювентус" планировал отправиться на игру с "Миланом" 5 января. Однако в этот день стало известно о заражении коронавирусом Хуана Куадрадо. Он был изолирован от команды.

Ранее появилась информация, что COVID-19 был обнаружен у еще одного футболиста "Старой синьоры" Алекса Сандру. Кроме того, форвард туринцев Пауло Дибала, уже переболевший коронавирусом, накануне игры слег с высокой температурой.

"Ювентус" с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 37 баллами лидирует в чемпионате.