https://news.day.az/sport/1304502.html В Баку пройдет Кубок мира
В Баку пройдет Кубок мира
Международная федерация спортивной стрельбы (İSSF) утвердила календарь соревнований 2021 года.
Как сообщает Day.Az, в Азербайджане в очередной раз будет проведен Кубок мира.
В Баку с 21 июня по 2 июля состоится этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе.
Отметим, что соревнования Кубка мира неоднократно проходили в Баку и Габале.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре