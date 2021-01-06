В Баку пройдет Кубок мира

Международная федерация спортивной стрельбы (İSSF) утвердила календарь соревнований 2021 года.

Как сообщает Day.Az, в Азербайджане в очередной раз будет проведен Кубок мира.

В Баку с 21 июня по 2 июля состоится этап Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе.

Отметим, что соревнования Кубка мира неоднократно проходили в Баку и Габале.