Месут Озил согласился покинуть "Арсенал" ради "Фенербахче"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил готов сменить клуб. Немецкий футболист турецкого происхождения дал согласие стамбульскому "Фенербахче" на подписание контракта, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

32-летний футболист готов поставить подпись под трехлетним соглашением с клубом из столицы Турции, о чем сообщает канал NTVSpor. Стороны уже договорились о сотрудничестве и согласовали трансфер.

Напомним, что Озил не выходил на поле с марта 2020 года. В октябре было объявлено о том, что игрок не будет включен в заявку "Арсенала" на новый сезон. Но главный тренер "канониров" Микель Артета не исключил, что вернет его обратно в январе.

Контракт Озила с "Арсеналом" истекает летом 2021 года. Его зарплата составляет 395 тысяч евро в неделю.