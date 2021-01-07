https://news.day.az/sport/1304942.html Старт сезона американской серии IndyCar отложен из-за коронавируса
Старт сезона американской серии IndyCar отложен из-за коронавируса
Пандемия коронавируса в США стала причиной значительного - более, чем на месяц, - переноса стартовой гонки чемпионата ведущей американской автомобильной серии IndyCar. Этап в Санкт-Петербурге перенесен с 7 марта на 25 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В прошлом сезоне пандемия также сократила сезон IndyCar. Теперь старт был назначен на 7 марта, но состоится лишь 11 апреля в Алабаме. Тем не менее, организаторы пытаются сохранить в календаре и гонку в Петербурге. Всего в 2021 году планируется провести 17 этапов серии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре