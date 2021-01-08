24-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии "Алверка", потерял сознание во время матча и умер в больнице несколько дней спустя. Об этом Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 27-й минуте матча против "Униао Алмейрим", проходившего 3 января, Аполинарио потерял сознание. Дежурившие на стадионе врачи пытались его реанимировать, спортсмена госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти футболиста не удалось. Остановка сердца привела к смерти мозга.

Представители клуба выступили с заявлением, в котором выразили готовность поддержать семью Аполинарио. Умершему было 24 года.