Иммунолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе

Чтобы избежать заражения коронавирусом в фитнес-клубе, нужно соблюдать ряд рекомендаций. В первую очередь, проверить, исполняет ли организация предписанные правила по недопущению распространения инфекции. Об этом в интервью с RT рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Первое: если вы приходите в фитнес-клуб после перерыва, нужно убедиться в том, что у них работают рециркуляры. (...) Второе: нужно убедиться, что, когда вы находитесь в клубе, там регулярно проводится уборка с дезинфицирующими средствами", - назвал определяющие факторы эксперт. По его словам, факт уборки можно определить по легкому запаху хлорки.

Специалист также подчеркнул, что максимальное количество посетителей в залах должно быть ограничено, воду лучше приносить с собой, а во время занятий спортом следует надевать маску. Ее лучше выбирать хлопчатобумажную, но не одноразовую. Необходимость маски обусловлена тем, что при учащенном дыхании и покашливании во время занятий спортом выделяется большее количество аэрозоля, чем при спокойном дыхании.