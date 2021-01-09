Игрок НБА узнал о заражении коронавирусом во время матча

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Филадельфия" Сет Карри узнал о положительном тесте на коронавирус во время матча. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники, передает Day.Az.

Результат теста пришел спортсмену в конце первой четверти игры регулярного чемпионата против "Бруклина" (109:122).

Карри провел это время на скамейке, после чего незамедлительно покинул арену отдельно от команды и ушел на самоизоляцию.

В НБА он также представлял "Мемфис", "Кливленд", "Финикс" "Сакраменто", "Даллас" и "Портленд".