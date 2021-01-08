Завершается строительство стадиона в Сумгайыте

Работы на стадионе, который строится в Сумгайыте, подходят к концу.

Об этом сообщили Day.Az в Исполнительной власти Сумгайыта.

Было отмечено, что его строительство началось в 2019 году.

Он построен на месте старого стадиона им. Мехти Гусейнзаде, сданного в эксплуатацию 60 лет назад. Спортивная арена строится по международным стандартам, что позволит проводить игры республиканского и международного значения. Сейчас завершается строительство трибун.

Строительные работы идут по графику, его сдача планируется в этом году.

Вместимость стадиона 12 тысяч мест. Будет ликвидирована беговая дорожка за полем стадиона, а на расширенной территории будут построены две крытые резервные площадки. На территории стадиона также планируется построить отель.