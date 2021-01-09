"Реал" определился с будущим преемником Зинедина Зидана

Мадридский "Реал" определился с кандидатурой специалиста, способного возглавить команду после нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AS, в "Королевском клубе" приняли решение сделать ставку на своего легендарного футболиста Рауля Гонсалеса, который в настоящее время руководит второй командой "сливочных".

Другой опцией для "Реала" был экс-наставник "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино, однако от его кандидатуры клуб отказался, после того как он возглавил "Пари Сен-Жермен" в начале этого месяца.

Рауль тренирует вторую команду "Реала" с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом выиграл Юношескую лигу УЕФА.

"Реал", набрав 36 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидер первенства "Атлетико" опережает "сливочных" на 2 очка, но имеет два матча в запасе.