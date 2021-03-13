Мамедъяров обыграл Ароняна в Шахматном туре чемпионов

Сегодня в сети начался четвертый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании "Magnus Carlsen Invitational" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.

Сегодня шахматисты проведут по пять партий.

Первый день предварительного этапа:

1-й тур:

Левон Аронян (Армения) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5

