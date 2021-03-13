https://news.day.az/sport/1325147.html Мамедъяров обыграл Ароняна в Шахматном туре чемпионов
Первый день предварительного этапа:
Мамедъяров обыграл Ароняна в Шахматном туре чемпионов
Сегодня в сети начался четвертый турнир Шахматного тура чемпионов c участием азербайджанских гроссмейстеров Шахрияра Мамедъярова и Теймура Раджабова.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в соревновании "Magnus Carlsen Invitational" играют 16 участников. На предварительном этапе они в течении трех дней определят восьмерку лучших, которая продолжит борьбу в плей-офф.
Сегодня шахматисты проведут по пять партий.
Первый день предварительного этапа:
1-й тур:
Левон Аронян (Армения) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) 0:1
Теймур Раджабов (Азербайджан) - Аниш Гири (Нидерланды) 0,5:0,5
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