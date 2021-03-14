https://news.day.az/sport/1325176.html «Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и упрочил лидерство
«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и упрочил лидерство
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Фулхэм" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Джон Стоунс, Габриэл Жезус и Серхио Агуэро.
Победа позволила "Манчестер Сити" набрать 71 очко и упрочить лидерство в чемпионате. Новичок АПЛ "Фулхэм" имеет в активе 26 очков и занимает 18-ю позицию.
"Манчестер Сити" в следующем туре 3 апреля на выезде сыграет с "Лестером". "Фулхэм" 19 марта дома примет Лидс.
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