Умер бывший чемпион мира в среднем весе Марвин Хаглер

В США скоропостижно скончался экс-чемпион мира по боксу в средней весовой категории Марвин Хаглер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом со ссылкой на заявление жены спортсмена сообщает таблоид TMZ.

Хаглеру было 66 лет, он умер в субботу в Нью-Гэмпшире. По словам его сына, боксер был экстренно госпитализирован из-за жалоб на боль в груди и затрудненное дыхание.

Точная причина смерти пока не установлена, однако супруга Хаглера сообщила, что тот "скончался неожиданно".

Марвин Хаглер с 1980 по 1987 годы обладал титулом абсолютного чемпиона мира в среднем весе. В 1993 году спортсмен был включен в Международный зал боксерской славы. Хаглер также снимался в нескольких итальянских фильмах.