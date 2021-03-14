Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу
Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, итальянский тренер Джанни де Бьязи определил игроков, которых он пригласил на матчи, которые пройдут в марте.
Сборная на отборочном этапе ЧМ-2022 встретится 24 марта в Италии с командой Португалии, а 6 дней спустя примет Сербию. 27-го марта наша команда проверит свои силы на товарищеской встрече с Катаром. Сборы начнутся с 15 марта и пройдут в Баку.
В сборную из ФК "Карабах" приглашены Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Гара Гараев, Торал Байрамов, Исмаил Ибрагимли, Махир Эмрели; из ФК "Нефтчи" - Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Намик Алескеров; из ФК "Сумгайыт" - Мехди Джаннатов, Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов, Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев, Али Гурбани; из ФК "Сабах" - Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде, Алексей Исаев, Джошгун Диниев, Рамиль Шейдаев; из ФК "Кешля" - Шахрияр Алиев, Азер Салахлы; Сертан Ташкын ("Зире"), Амиль Юнанов ("Сабаил"), Анатолий Нуриев ("Минай", Украина).
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