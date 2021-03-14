Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, итальянский тренер Джанни де Бьязи определил игроков, которых он пригласил на матчи, которые пройдут в марте.

Сборная на отборочном этапе ЧМ-2022 встретится 24 марта в Италии с командой Португалии, а 6 дней спустя примет Сербию. 27-го марта наша команда проверит свои силы на товарищеской встрече с Катаром. Сборы начнутся с 15 марта и пройдут в Баку.

В сборную из ФК "Карабах" приглашены Эмиль Балаев, Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Джафаргулиев, Бадави Гусейнов, Аббас Гусейнов, Гара Гараев, Торал Байрамов, Исмаил Ибрагимли, Махир Эмрели; из ФК "Нефтчи" - Антон Кривоцюк, Эмин Махмудов, Намик Алескеров; из ФК "Сумгайыт" - Мехди Джаннатов, Теллур Муталлимов, Эльвин Бадалов, Рагим Садыхов, Хаял Наджафов, Вугар Мустафаев, Али Гурбани; из ФК "Сабах" - Амин Сейдиев, Тамкин Халилзаде, Бахлул Мустафазаде, Алексей Исаев, Джошгун Диниев, Рамиль Шейдаев; из ФК "Кешля" - Шахрияр Алиев, Азер Салахлы; Сертан Ташкын ("Зире"), Амиль Юнанов ("Сабаил"), Анатолий Нуриев ("Минай", Украина).