Фанаты польского клуба устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион

Болельщики польской "Легии" из Варшавы устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион.

Фанаты клуба собрались на улицах Варшавы возле стадиона во время матча чемпионата Польши "Легия" - "Варта", сообщает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.

Настроение фанатов "Легии" передавал один большой баннер с надписью "Мы ненавидим всех".

Отметим, что польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи в октябре 2021 года.