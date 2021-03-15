ФИФА возбудила дела против российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

По информации источника, футболистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Их имена не называются. Отмечается, что речь не идет о бывших игроках национальных команд. В РФС заявили, что контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам юридическую помощь.