УЕФА отложил вопрос о зрителях на чемпионате Европы

УЕФА не принял решение о допуске зрителей на матчи чемпионата Европы по футболу. Этот вопрос будет рассмотрен 20 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До начала чемпионата Европы по футболу остается менее трех месяцев. Однако до сих пор неясно, будут ли зрители допущены на матчи. УЕФА пока не принял решения о допуске из-за позиций Дублина, Глазго и Бильбао. Эти города пока не предоставили гарантий безопасности зрителей в условиях пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Поэтому УЕФА принял решение отложить решение этого вопроса до апреля. Президент УЕФА Александр Чеферин надеется, что чемпионат пройдет в 12 городах, как и было запланировано. Но не исключен вариант, при котором число площадок будет сокращено до 10.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, среди которых Санкт-Петербург. Но пандемия коронавируса вынудила УЕФА отложить соревнования на год - с 11 июня по 11 июля.