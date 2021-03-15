«Нефтчи» подписал Кейсуке Хонду

Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал официальный контракт с "Нефтчи".

Как сообщает Day.Az, контракт был подписан в конференц-зале стадиона "Bakcell Arena".

35-летний футболист подписал контракт с бакинским клубом до конца сезона. В церемонии приняли участие президент клуба Кямран Гулиев и вице-президент Эльнур Эйвазов.

К.Хонда будет выступать в "Нефтчи" под 4-м номером.