https://news.day.az/sport/1325636.html «Нефтчи» подписал Кейсуке Хонду
«Нефтчи» подписал Кейсуке Хонду
Японский полузащитник Кейсуке Хонда подписал официальный контракт с "Нефтчи".
Как сообщает Day.Az, контракт был подписан в конференц-зале стадиона "Bakcell Arena".
35-летний футболист подписал контракт с бакинским клубом до конца сезона. В церемонии приняли участие президент клуба Кямран Гулиев и вице-президент Эльнур Эйвазов.
К.Хонда будет выступать в "Нефтчи" под 4-м номером.
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