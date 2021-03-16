https://news.day.az/sport/1326049.html Азербайджанские гимнастки выступят на Кубке мира в Софии
Азербайджанские гимнастки выступят на Кубке мира в Софии
Азербайджанские спортсменки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет 26-28 марта в Софии (Болгария), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).
В индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки - Нармина Самедова и Арзу Джалилова.
В групповых упражнениях команда выступит в следующем составе: Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.
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