Азербайджанские гимнастки выступят на Кубке мира в Софии

Азербайджанские спортсменки выступят на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет 26-28 марта в Софии (Болгария), сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

В индивидуальной программе Азербайджан представят две гимнастки - Нармина Самедова и Арзу Джалилова.

В групповых упражнениях команда выступит в следующем составе: Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.