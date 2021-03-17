"Ювентус" намерен заменить Роналду 20-летним норвежцем Холандом

Руководство туринского "Ювентуса" готовится к тому, что летом команду может покинуть португальский нападающий Криштиану Роналду. И уже присматривает, кем они могут заменить звездного португальца.

В числе таковых они видят нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, Роналду уже готовится к уходу из клуба и карьеру продолжит в одному из трех клубов: мадридском "Реале", "Манчестер Юнайтед" или "Пари Сен-Жермен", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В случае ухода Роналду из "Ювентуса", его боссы готовы побороться за 20-летнего Холанда. Однако туринцы далеко не первый клуб, кто хочет заполучить юного норвежского форварда. Для покупки игрока "Юве" придется побороться с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси".